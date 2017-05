Alunos do Conservatório da Madeira venceram o 3º prémio do “Euroscola”

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, representado pelos formandos Rodrigo Freitas e Pedro Sobrinho, dos cursos profissionais de Instrumento e Teatro, orientados pelos professores Alexandrina Alves, Norberto Gomes e Filipe Luz, venceram o 3º prémio do concurso nacional Euroscola, tendo sido a equipa contemplada com uma viagem a Estrasburgo com vista a participar nas Sessões EUROSCOLA, no Parlamento Europeu. O tema do projeto denominou-se “Reinventar a Europa”.

Os formandos apresentaram poemas alusivos ao tema acompanhado por duas Suites de G. F. Telleman e o Hino da Alegria de L. van Beethoven.

Na sessão nacional deste concurso, que decorreu ontem, dia 9 de maio, na Assembleia da República, participaram 19 escolas finalistas das 64 participantes de todo o país, tendo sido uma escola por distrito e uma por cada Região Autónoma.

Este projeto é organizado, a nível nacional, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ,I.P.) e pelo Gabinete de Informação do Parlamento Europeu em Portugal, em parceria a nível regional com a Direção Regional de Juventude e Desporto, da Secretaria Regional da Educação.