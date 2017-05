Workshop final do projeto LIFE Fura-bardos

Realiza-se o Workshop final do projeto LIFE+ “Conservação do fura-bardos e habitat de Laurissilva na ilha da Madeira”, no dia 16 de maio, promovido pela SPEA e os parceiros no projeto LIFE Fura-bardos. O evento decorrerá pelas 09:30, no Auditório da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais no Funchal.

Além das comunicações efetuadas pelas equipas do projeto, o evento conta ainda com a participação de investigadores convidados que irão abordar as temáticas da recuperação de habitat, controle de plantas invasoras e conservação de aves de rapina.