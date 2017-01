SPEA agradece donativos para proteção da natureza

A escassez de fundos para a continuação dos trabalhos de estudo e conservação do fura-bardos e da floresta Laurissilva da Madeira fez despoletar uma campanha de crowdfunding que teve a duração de 2 meses e terminou esta semana.

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) agradece o esforço de todos aqueles que contribuiram para o projeto e assegura que não irá cruzar os braços

A campanha de angariaçao de fundos, iniciada em novembro, pretendia angariar 55 mil euros, um valor fundamental para a continuidade das nossas ações. Para a angariação do valor proposto, a SPEA disponibilizou ainda cheques-donativo para a época natalícia e abriu portas a donativos através de transferências bancárias e da Generosity by Indiegogo, uma plataforma de crowdfunding. Na sua totalidade, a campanha Help Fura-bardos atingiu os €3100, bem longe da meta ambicionada. O projeto Life Fura-bardos tem agora seis meses pela frente e conta com uma equipa motivada em assegurar a continuidade do projeto.

Prova do dinamismo da equipa são as novas iniciativas em prol do fura-bardos e da floresta Laurissilva serão documentadas numa série de documentários que teve estreia online no passado dia 8 de janeiro. Realizada pelo Oito, são quatro os episódios que exploram o enigmático fura-bardos e o seu habitat, bem como relatam os trabalhos que o Life Fura-bardos tem desenvolvido no terreno.

Além de donativos individuais e particulares anónimos, a campanha contou com o apoio do Oito Produções, de David Lindo, da BirdLife International, do Diário de Notícias da Madeira e da Empresa de Eletricidade da Madeira, às quais a SPEA agradece e ressalva a elevada responsabilidade ambiental. O apoio destas entidades foi fundamental para tornar toda esta campanha possível.

Iniciado em 2013, o projeto Life Fura-bardos é coordenado pela SPEA, em parceria com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza e a Sociedade Espanhola de Ornitologia. A seis meses do fim do projeto, é necessário assegurar que os cerca de 100 hectares de Laurissilva, recuperados ao longo do projeto, se mantêm livres de espécies invasoras. A da monitorização da população de fura-bardos, subespécie presente somente na Madeira e Canárias, será também importante para que o estatuto de conservação desta ave continue estável.

Nas palavras de Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA Madeira, “com o término da campanha Help Fura-bardos, a SPEA continuará os esforços para angariação de apoios, parceiros e fundos alternativos. Os donativos continuam a ser cruciais para continuar este projeto tão importante para a Laurissilva. Todos podem continuar ajudar o fura-bardos ao realizar o seu donativo para o IBAN do Life Fura-bardos: PT 50 0033 0000 00279937054 05. A nossa porta está sempre aberta a todos os que queiram saber mais sobre o nosso trabalho. Relativamente ao dinheiro angariado, este será aplicado na mesma nas ações mais urgentes do projeto.”