XVII edição do Parlamento Jovem Regional debate “As Novas Tecnologias no Ensino: a Globalização – Principais Desafios do Século XXl”

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) acolhe, no próximo dia 18 de maio, a XVII edição do Parlamento Jovem Regional, tendo como tema a debater “As Novas Tecnologias no Ensino: a Globalização – Principais Desafios do Século XXI”.

Programa:

13H00 – Receçäo dos Jovens Deputados eleitos para a Mesa, que irão presidir e coordenar os trabalhos da Sessão Plenária, para reunião com a Secretária da Mesa da ALRAM.

13H30 – Receção dos Jovens Deputados e Professores.

14H00 – Abertura da Sessão Plenária do “Parlamento Jovem Regional 2017” pelo Presidente da Assembleia Legislativa, José Lino Tranquada Gomes, e pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.

14H10 – Inicio dos trabalhos pela Presidente do Parlamento Jovem Regional 2017.

Apresentação do Projeto de Resolução pelos Jovens Deputados e intervenções no âmbito de cada medida dos representantes dos Grupos e Representações Parlamentares e Deputado não inscrito, de acordo com o definido no Regimento.

15H20 – lntervalo. Lanche nos passos perdidos da ALRAM.

15H40 – Reinício dos Trabalhos. Apresentação das questões formuladas pelos Jovens Deputados aos representantes dos Grupos e Representações Parlamentares e Deputado não inscrito, de acordo com o definido no Regimento.

16H45 – Votação Final Global do Projeto de Resolução.

Intervenções finais pelos Grupos e Representações Parlamentares e Deputado não inscrito, por ordem crescente (Deputado não inscrito, PTP, BE, PCP, PS, JPP, CDS/PP e PSD) – 2 minutos cada.

17h00 – Encerramento dos trabalhos do “Parlamento Jovem 2017” , pela Presidente da Mesa.