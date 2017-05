Governo investe 7,8 ME no aumento da empregabilidade de 700 Açorianos

O Vice-Presidente do Governo anunciou ontem que a oferta formativa do programa Reativar, que se inicia a partir deste mês, em parceria com as escolas profissionais, vai abranger 700 Açorianos e representa um investimento de 7,8 milhões de euros, valor que é indicador da aposta na promoção da empregabilidade, dando simultaneamente resposta ao aumento das ofertas do mercado de trabalho.

“Esta iniciativa visa criar uma nova oportunidade para todos aqueles que saíram da escola sem as habilitações com níveis de competitividade para as necessidades do mercado de trabalho, ou sem qualificações específicas”, afirmou Sérgio Ávila.

O Vice-Presidente, que assinalou, na Escola Profissional da Praia da Vitória, o início dos cursos Reativar, manifestou reconhecimento pela “coragem” e atitude dos 80 formandos que iniciam agora esta “nova etapa”, destacando que “a economia dos Açores tem revelado nos últimos anos um crescimento acentuado” ao nível da oferta de trabalho.

“De acordo com os dados recentemente divulgados, hoje a taxa de desemprego é metade daquela que era há apenas três anos”, frisou, acrescentando que existem atualmente “mais 12.190 Açorianos empregados do que existiam há apenas três anos e a população empregada dos Açores é a mais elevada dos últimos oito anos”.

Para Sérgio Ávila, com o objetivo de prosseguir esta trajetória, é necessário “fazer este esforço adicional, este enorme investimento de 7,8 milhões de euros” para que os novos formandos “possam também integrar-se no mercado de trabalho com sucesso, como aconteceu já com esses 12.190 Açorianos”.

“O que vamos fazer é dotar estes Açorianos com qualificações para poderem ter sucesso em termos de empregabilidade e para responderem a este aumento de ofertas de emprego que se sente na Região”, frisou, recordando os dados do aumento de emprego divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística.

“Perante a redução do desemprego para metade, o aumento de 12.190 Açorianos empregados e termos a população empregada mais elevada dos últimos oito anos, as centrais sindicais, as câmaras de comércio e os partidos da oposição fizeram silêncio”, frisou Sérgio Ávila, em declarações à margem da cerimónia.

O Vice-Presidente destacou, por outro lado, que o programa Reativar “também permite direcionar a formação para as áreas que neste momento têm maior procura do mercado de trabalho”, apontando, entre outras, as áreas da cozinha/pastelaria, informática, refrigeração ou áreas ligadas à construção civil, como a marcenaria.

Os cursos Reativar contemplam duas modalidades, nomeadamente a qualificação no âmbito da certificação profissional, ficando o formando habilitado a desempenhar uma profissão certificada, e a dupla certificação, ou seja, qualifica, habilita e certifica o formando no âmbito escolar com equivalência ao 9.º ou ao 12.º ano, e no âmbito profissional.