Mais de um milhão de euros foram levantados em Fátima

Mais de um milhão de euros foram levantados pelos visitantes em Fátima, das caixas Multibanco, entre 10 e 14 de Maio, nos dias que coincidiram com as comemorações do centenário das aparições e a visita do Papa Francisco.

A informação foi divulgada esta terça-feira pela SIBS, gestora da rede Multibanco, que refere que nos cinco dias em causa realizaram-se “cerca de 16 mil levantamentos nas 19 caixas multibanco disponíveis na localidade”, tendo o valor levantado atingido 1,078 milhões de euros.

“O pico máximo das operações de levantamento foi atingido no dia 12 de Maio, com uma média de 280 levantamentos por caixa Multibanco, cerca de três vezes mais do que a média registada na rede caixas Multibanco em Abril de 2017”, refere ainda a informação enviada aos meios de comunicação social.

A gestora do Multibanco refere também que em termos de visitantes com cartões estrangeiros os que fizeram mais levantamentos e compras foram aqueles com cartões de França, seguidos de Estados Unidos da América, Reino Unido, Espanha e Suíça.