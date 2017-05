Dia da Marinha assinalado na Madeira

Entre outras atividades que compõem o programa, as celebrações concentram-se na realização de diversos eventos náuticos, a decorrerem nos dias 20 e 21 de maio, organizados com apoio da comunidade náutica, em particular o Clube Naval do Funchal, Centro de Treino Mar, Associação Regional de Canoagem da Madeira, Associação de Natação da Madeira e Associação de Pesca Desportiva da RAM. A entrega de prémios decorrerá na Estação Salva-vidas do Funchal, localizada no Centro Náutico de São Lázaro, no sábado, dia 20 de maio, pelas 18h30.

Também no dia 20 de maio, pelas 10h30, a bordo do NRP Zaire, terá lugar uma cerimónia na Baía do Funchal, com lançamento ao mar de uma coroa de flores e homenagem aos homens e mulheres falecidos no mar, sendo presidida por Sua Excelência, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, contando com a presença de diversas entidades. Após a realização desta cerimónia convidam-se todos os Madeirenses a visitar o navio, no porto do Funchal, no período das 14h00 às 17h00.

Às comemorações do Dia da Marinha, associam-se ainda os Órgãos da Autoridade Marítima sediados na RAM, através da realização de batismos de mar dirigidos a alunos das escolas da RAM, a terem lugar na Baía do Funchal, a partir da Estação Salva-vidas do Funchal, no dia 20 de maio, das 14h00 às 17h30, mantendo também os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge abertos a visitas, nos dias 20 e 21 de maio, das 14h00 às 17h00.

A Marinha de Guerra Portuguesa foi formalmente criada no dia 1 de fevereiro de 1317, por Carta Régia de D. Dinis. Este importante documento, também conhecido como “Contrato de Pessanha”, estabelece pela primeira vez a organização permanente da Marinha e nomeia o genovês Manuel Pessanha como Almirante do Reino de Portugal. Os 700 anos da criação formal da Marinha é o tema central do Dia da Marinha, que este ano se celebra nas cidades da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, no período de 13 a 21 de maio.