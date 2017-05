Almirante CEMA e AMN recebe entidades da Madeira a bordo do navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho

O Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) e Autoridade Marítima Nacional (AMN), almirante António Silva Ribeiro, recebeu a bordo do navio hidrográfico Almirante Gago Coutinho, o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto e a Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Dra. Isabel Torres.

Este evento, que contou igualmente com representantes de diversas entidades regionais, e com a presença do Diretor-geral da Autoridade Maritima, vice-almirante Sousa Pereira, do Comandante Naval, vice-almirante Gouveia e Melo e do Diretor-geral do Instituto Hidrográfico, contra-almirante Coelho Cândido, que acompanharam o almirante CEMA e AMN, serviu para divulgar as atividades da Marinha em curso na Zona Marítima da Madeira (ZMM), em especifico os trabalhos de mapeamento do fundo, e o projeto de incremento das capacidades da Autoridade Maritima nas ilhas Selvagens, reafirmando o seu compromisso para com a defesa, segurança e investigação do mar na região.

O almirante CEMA aproveitou ainda para enaltecer o trabalho dos militares e da equipa do Instituto Hidrográfico que se encontra a bordo da NRP Almirante Gago Coutinho, realçando a importância da investigação científica do mar português e dos levantamentos pioneiros em curso na ZMM, desejando votos de continuação de boa missão. A guarnição do navio assinalou a visita com a oferta da cresta do navio.

O NRP Almirante Gago Coutinho continuará a missão em curso na costa norte da Ilha da Madeira, no Porto Santo e nas Ilhas Selvagens, prevendo-se que regresse ao Porto do Funchal a 9 de junho de 2017.