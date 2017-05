Helicóptero EH-101 da Força Aérea resgata tripulante de navio de pesca

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada) em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), a Força Aérea, o INEM – Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-Mar) e o Capitão do Porto do Funchal, coordenou ao final da manhã de onten, uma operação de resgate médico de um tripulante doente de 50 anos de idade, do género masculino, que se encontrava a bordo do navio de pesca “CONDOR”, de bandeira portuguesa, a navegar a cerca de 100 milhas a noroeste da ilha da Madeira.

Após avaliação médica do CODU-Mar foi decidido que face ao quadro clínico apresentado o resgate deveria ser efetuado por via aérea para o hospital mais próximo.

O resgate foi consumado com sucesso pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea, pertencente ao Destacamento Aéreo da Madeira. O tripulante foi desembarcado no aeroporto da Madeira pelas 15h31, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz previamente ativada pelo SRPC IP-RAM, tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, em situação estável.