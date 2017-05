Grupo Pestana CR7 Lifestyle distinguido nos Prémios AHRESP 2017

O jantar de gala da cerimónia de entrega dos Prémios AHRESP 2017, galardões que distinguem os melhores do ano no setor do Turismo, Hotelaria e Restauração, decorreu na passada sexta-feira, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, com o grupo Pestana CR7 Lifestyle em destaque.

O grupo foi distinguido na categoria de Produto ou Serviço do Ano e concorria com o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa (vencedor na categoria Conceito/Marca), Yudecor – Comercialização e Reabilitação de Espaços, Doçaria Cruz de Pedra com “O Melhor Pudim do Mundo”, Sharish Gin e Bandida do Pomar.