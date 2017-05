2 detidos por tráfico de armas em São Pedro do Sul

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, deteve ontem, dia 29 de maio, dois homens com 53 e 46 anos, por tráfico de armas, em São Pedro do Sul.

No âmbito de uma investigação por tráfico de armas, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e duas não domiciliárias, tendo sido apreendido: Três armas de caça; Uma arma de fogo Kalashnikov AK-47; Cinco carregadores para Kalashnikov; 446 munições; Cinco artefactos pirotécnicos; Quatro miras telescópicas; Três detonadores; Um chamariz; Cordão detonante.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de São Pedro de Sul, durante o dia de hoje.

A operação contou com o apoio de militares do Posto Territorial de São Pedro do Sul e de uma equipa cinotécnica.