Indicador de confiança dos consumidores atinge máximo de há 20 anos

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em Maio, “prolongando a trajectória positiva” observada desde o início de 2013 e “atingindo o valor máximo da série iniciada em Novembro de 1997”, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, a evolução do indicador de confiança dos consumidores no último mês resultou “do contributo positivo de todas as componentes”, que foi mais expressivo nos casos das expectativas sobre a evolução do desemprego e a situação económica do país.

O indicador de confiança da construção e obras públicas subiu entre Janeiro e Maio, atingindo o máximo desde Junho de 2008; o indicador de confiança dos serviços aumentou nos últimos seis meses, atingindo o valor máximo desde Agosto de 2001; o indicador de confiança da indústria transformadora estabilizou em Maio, interrompendo a expressiva trajectória positiva iniciada em Junho de 2016; e o indicador de confiança do comércio caiu ligeiramente em Maio, depois de uma subida no mês anterior.