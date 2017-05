APCC Best Awards distingue Linha de Saúde 24

A Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) atribuiu o 3.º Prémio Bronze à operadora que gere a Saúde 24, que compara com os melhores players internacionais pela capacidade de inovação e operacionalidade.

Nos APCC Best Awards, que premeiam as organizações que mais se destacam ao nível dos contact centres, a Portugal Telecom (PT) recebeu também o 1.º Prémio Ouro, pela sua operação de contact center dos Jogos Santa Casa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os Troféus APCC Best Awards têm como principal objetivo distinguir as organizações que mais se destacam, pela implementação e adoção de Boas Práticas Organizacionais na atividade de Contact Centers em Portugal – quer ao nível da gestão estratégica, operacional, tecnológica, quer ao nível do capital humano –, e contribuir para o reconhecimento e valorização do setor em geral.