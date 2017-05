MSC Cruzeiros oferece tudo incluído em Cuba a bordo do MSC OPERA

A MSC Cruzeiros vai disponibilizar a mais abrangente variedade de cruzeiros de Inverno na história da companhia, oferecendo aos viajantes ainda mais razões para esquecerem a rotina e escolherem uma viagem durante os meses de Inverno.

Estará também disponível uma promoção única com a oferta do pacote de ‘Bebidas Tudo Incluído’ para partidas seleccionadas a bordo do MSC Opera ao longo do Inverno. Entre Dezembro de 2017 e Abril de 2018, será possível desfrutar ao máximo dos cruzeiros de oito dias/sete noites com partida de Havana e pelas Caraíbas usufruindo da oferta de bebidas ilimitadas 24 horas com preços a partir de €1.294*, por pessoa, em camarote duplo, com voos, transfers e cruzeiro incluídos.

O pacote tudo incluído, ‘Pacote Bebidas Tudo-Incluído – Restaurante & Bar’, da MSC Cruzeiros, ou equivalente consoante o destino, inclui consumo ilimitado de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas incluindo vinho a copo, cerveja à pressão, refrigerantes, água mineral, café e outras bebidas quentes e uma vasta selecção de bebidas e cocktails da lista do bar, bem como take away de gelados em cone ou copo.

Para quem sempre sonhou fugir do frio do Inverno para Cuba com tudo incluído, poderá fazê-lo a bordo do MSC Opera e aproveitar o melhor de Havana e do sol das Caraíbas com um magnífico itinerário de 8 dias pela Isla de La Juventude, Montego Bay e George Town, desfrutando de duas noites em Havana antes do navio partir.