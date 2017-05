‘Creative Night’ viaja até aos Açores

A Universidade Europeia, o IPAM e o IADE – Universidade Europeia, três instituições da Laureate International Universities, a maior rede de ensino superior do mundo, em parceria com um conjunto de empresas líderes de mercado, vão lançar, pelo terceiro ano consecutivo, um desafio criativo aos seus estudantes. A iniciativa terá lugar no dia e noite de 26 de maio, em Lisboa e em S. Miguel, nos Açores, proporcionando momentos únicos de convívio e networking com alguns dos melhores profissionais do mercado.

Google, RFM, TVI, Sogenave, Drive U, Sata e Turismo dos Açores constituem o leque de empresas participantes e que vai lançar desafios reais às centenas de estudantes inscritos, divididos em equipas multidisciplinares. A maratona criativa tem início às 9h, no Campus de Carnide da Universidade Europeia e a primeira eliminatória acontece com os primeiros Pitchs previstos para as 16h. Posteriormente, cerca de duas horas mais tarde, os alunos autores dos projetos finalistas vão embarcar numa aventura, a bordo de um avião da Sata, com destino aos Açores, onde vai decorrer a fase final da competição.

Já em São Miguel, os alunos fazem a sua imersão criativa na Nonagon – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, para responder aos desafios específicos do Turismo dos Açores e da Sata, apresentados durante o voo. Os pitchs às duas entidades são aguardados na manhã do dia 27 de maio, a que se segue a revelação dos vencedores, um almoço nas Furnas e o regresso a Lisboa..

A Creative Night, para além de proporcionar uma experiência de competição invulgar e que implica um esforço acrescido de trabalho pela noite dentro, permite evidenciar as soft skills de alunos de diferentes áreas e, simultaneamente, simular todas as etapas do processo criativo num curto espaço de tempo.

Para Teresa Cascais, responsável da Creative Night “o principal objetivo desta iniciativa é aproximar a academia do mercado de trabalho e proporcionar a oportunidade aos estudantes para a resolução de questões reais que desafiam o seu potencial de inovação e empreendedorismo”.

Durante toda a iniciativa, os alunos contam com o apoio de docentes das três instituições do Grupo Laureate International Universities – Universidade Europeia, IPAM e IADE-Universidade Europeia, bem como de representantes das diferentes empresas participantes, experienciando momentos únicos de convívio e networking com alguns dos melhores profissionais do mercado.