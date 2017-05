No decorrer do primeiro dia da Visita de Estado ao Luxemburgo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se, no Palácio Grã-ducal, com o Presidente da Câmara de Deputados do Luxemburgo, Mars Di Bartolomeo, e com o Primeiro-ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Luxemburgo, Xavier Bettel e Jean Asselborn, respetivamente.

