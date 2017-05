Novo site sobre Fibrose Pulmonar Idiopática ajuda a ‘Lutar contra a FPI’

Subir e descer escadas, apertar os sapatos ou pentear o cabelo são gestos que a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) torna complicados. A estes junta-se outro, essencial: a respiração, que esta doença transforma numa luta constante para qualquer coisa como 110 mil pessoas em toda a Europa que com ela têm que viver. E é para estas, e para os seus familiares e amigos, que nasce a campanha ‘Lutar contra a FPI’, que se faz acompanhar de um novo site – www.lutarcontraafpi.pt. Uma iniciativa da Roche que vai ser lançada este sábado, dia 27 de maio, no 25º curso de Pós-Graduação da Escola de Pneumologia, que se realiza no Hotel Vila Galé, em Évora. O projecto irá ser apresentado pelo Prof. Dr. Robalo Cordeiro, Secretário Geral da ERS (European Respiratory Society) e Diretor do Serviço de Pneumologia A dos CHUC, e por 2 associações de doentes, a RESPIRA e a Raríssimas, que se uniram para apoiar esta causa.

A FPI é uma doença rara e grave, não havendo disponíveis muitos recursos em termos de informação para quem dela sofre. É nesse sentido que surge esta campanha, que facilita a divulgação de recursos de apoio aos doentes e a quem com eles partilha o sofrimento causado pela FPI. Dúvidas sobre a doença e opções de tratamento, vídeos de Profissionais de Saúde com informações e conselhos, e links para associações de doentes, assim como testemunhos de quem vive com este problema, são algumas das informações disponíveis em www.lutarcontraafpi.pt, um site que quer contribuir para os doentes tenham uma voz ativa na gestão da FPI.