Deputado do PSD chamou “caceteiro” e “aldrabão” a Carlos César

O deputado do PSD, Duarte Marques, chamou “caceteiro” e “aldrabão” a Carlos César, o líder parlamentar do PS, que associou as jornadas parlamentares do PSD, no Algarve, ao bom tempo da região. O post, publicado no Facebook, já foi apagado pelo social-democrata.

A troca de palavras surge numa altura em que decorrem, em Trás-os-Montes, as jornadas parlamentares do PS. E porque Carlos César referiu que “esta época do ano com mais sol para ir para locais turísticos”, referindo-se ao Algarve, precisamente o local escolhido pelo PSD.

“Carlos César é um boçal, um caceteiro e um cacique conhecido pelas piores razões”, escreveu Duarte Marques, no Facebook. “Além de se revelar aldrabão, visto o PSD ter já organizado jornadas no interior, vem faltar desta forma ao respeito pelo Algarve e pelos algarvios. Espero que peça imediatamente desculpas e se retrate publicamente.”

As jornadas parlamentares do PSD decorrem na próxima semana, em Albufeira.