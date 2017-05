TAP marca presença na Portugal Air Summit

A TAP participa até amanhã, dia 27 de maio, na primeira edição da Portugal Air Summit, que está a decorrer no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor. A companhia aérea de bandeira nacional integra o painel de expositores do evento e participa no ciclo de conferências que debate os desafios e o futuro da aviação.

Na 1.ª Portugal Air Summit, a TAP conta com um stand de 100 metros quadrados que dá a conhecer os 72 anos de história da companhia, bem como os mais recentes produtos e serviços, como as novas cadeiras cama da classe executiva, as novas rotas e a cabina de vanguarda dos futuros A330neo da TAP

Além disto, os visitantes podem ainda “ser piloto por um dia no simulador de voo instalado no local” e “embarcar numa viagem pela história da companhia, através de um ecrã interactivo, e finalizar a experiência no photo booth do stand, onde é possível registar fotograficamente o momento, utilizando um dos vários acessórios das antigas fardas da TAP”, destaca a companhia em comunicado.

No encerramento da cimeira, a TAP vai ainda realizar um voo de apresentação integrado num airshow final, a decorrer a bordo de um avião A330, com início às 16h40 e a duração de 15 minutos.

A Portugal Air Summit é, até ao momento, o maior evento aeronáutico realizado em Portugal, reunindo as personalidades e as empresas mais relevantes da indústria.