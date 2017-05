Museu Carlos Machado promove semanas temáticas no Núcleo de Santo André

A Direção Regional da Cultura, através do Museu Carlos Machado e do seu Serviço Educativo, vai promover a divulgação da coleção de História Natural patente no Núcleo de Santo André, em Ponta Delgada, dedicando uma semana por mês a cada uma das salas desta coleção, com ateliês, oficinas, visitas orientadas, conferências e projeção de filmes.

Esta programação, que se inicia esta quarta-feira, 31 de maio, pelas 14H30, com a Sala do Mar, é realizada com a colaboração de várias entidades parceiras.

No âmbito deste evento, Marc Fernandes, do Grupo da Biodiversidade dos Açores, vai orientar uma visita à Sala do Mar dirigida ao público escolar e sujeita a marcação prévia, enquanto no dia seguinte, pelas 18h00, António Frias Martins proferirá uma conferência intitulada “Olhar para o mar que nos viu nascer”.

Na sexta-feira, 2 junho, pelas 21h00, decorrerá um Ciclo de Curtas-Metragens com seleção de Vítor Marques.

Marc Fernandes volta a orientar no sábado, 3 de junho, pelas 10h30, uma visita à Sala do Mar, desta feita destinada ao público em geral, mas também sujeita a marcação prévia.

A 4 junho, pelas 14h00, decorrerá mais uma sessão da iniciativa Domingo em Família no Museu, desta vez dedicada ao tema “Explorar a Sala do Mar”.

Para além destas iniciativas, a 30 de maio e 1 de junho, será lançada a visita temática “Quantas baleias cabem na tua sala?”, destinada aos alunos do pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclo, bem como uma visita-ateliê intitulada ”Dentro da barriga do tubarão”, dirigida a crianças do 1.º e 2.º ciclo. Estas duas atividades ficarão disponíveis até 30 de junho.