Jovem mata um amigo por causa de um «like»

O filho de um chefe da máfia italiana matou um amigo, na segunda-feira, depois deste ter colocado “like” numa foto da sua namorada mo Facebook. Ambos os jovens têm 15 anos.

Alex Pititto, filho de Salvatore “El Tío”, o chefe da máfia da Calábria Ndrangheta, baleou Francesco Lamberti, um amigo próximo, depois de uma crise de ciúmes.

Depois de ter visto um “like” do amigo na foto da sua namorada, combinou um encontro. Quando Francesco chegou ao local foi abatido com três tiros, com uma arma que Alex tinha tirado à avó. O corpo foi encontrado no dia seguinte, depois dos pais da vítima terem alertado as autoridades para o desaparecimento do jovem.

Segundo o Corriere della Sera, Alex Pititto foi detido e confessou o homicídio, mas a polícia está ainda investigar o caso devido a incoerências na história. Com pais, primo e irmão presos, no âmbito da operação Stammer da polícia italiana, o jovem encontra-se, de momento, sob custódia das autoridades a aguardar julgamento.