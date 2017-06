O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Boris Johnson, disse esta quinta-feira, após notícias de que Donald Trump poderá retirar o seu país do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, que Londres vai pressionar os EUA para reduzirem as emissões de gases contaminantes.

Em declarações ao canal Sky News, o ministro acrescentou que os EUA já deram passos importantes para reduzir as emissões de dióxido de carbono, mas lembrou que esses passos foram dados por estados de forma individual, e não tanto pelo Governo federal.

“Vamos continuar a pressionar os norte-americanos e a Casa Branca para que mantenham a liderança demonstrada no passado na redução do dióxido de carbono”, disse Boris Johnson. “É necessário fazer mais progressos por parte de outros países, especialmente a Índia, a China e outros. Necessitamos de enfrentar isto de forma global.”

As informações apontam para que o presidente dos EUA, Donald Trump, terá decidido retirar o seu país do Acordo de Paris, subscrito por quase 200 países no final de 2015 e considerado vital para combater as alterações climáticas. Trump já disse que anunciará hoje uma decisão.