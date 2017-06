MUDAS acolhe exposição “Xiphopagos: Eu, Chang and Eng”

É inaugurada amanhã, dia 2 de junho, pelas 18 horas, no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a exposição “Xiphopagos: Eu, Chang and Eng” de Fagundes Vasconcelos.

Em Xiphopagos, Fagundes Vasconcelos apresenta um projeto artístico de intervenção no circuito principal do MUDAS, composto por instalação e desenho, com texto de Joana Barrios. Numa proposta desafiante e singular, sobre o signo de gémeos, constrói uma diegese em torno da história de Chang e Eng Bunker, irmãos e gémeos congénitos nascidos em 1811 no Sião, cuja notoriedade dará origem ao termo gémeos siameses.

Marco Fagundes Vasconcelos nasceu em 1968, no Funchal. É Licenciado em artes plásticas/pintura pelo Instituto Superior de Arte e Design da Madeira e expõe com regularidade desde 1997, encontrando-se representado na coleção do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira e em diversas coleções particulares.