Renault-Nissan é quem mais vende carros do mundo

A recente aquisição da Mitsubishi Motors faz com que o grupo Renault-Nissan acabe o primeiro semestre de 2017 como a fabricante de automóveis com maior número de veículos vendidos em todo o mundo.

Segundo o Financial Times, a empresa que nasceu da união da francesa Renault e da japonesa Nissan conseguiu vender 5.268.079 carros entre o início de Janeiro e o final de Junho, um recorde histórico que permitiu ultrapassar a Volkswagen e a Toyota, as fabricantes que têm vindo a trocar a liderança do mercado mundial nos últimos dois anos.

O mercado russo deu um ‘empurrão’ decisivo para o aumento das vendas da Renault-Nissan, sendo responsável pela maior fatia do crescimento no primeiro semestre.