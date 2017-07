O Gabinete de Apoio ao Idoso da Câmara Municipal de Porto Moniz organizou a I Caminhada Intergeracional Vida+, que se realizou na passado dia 25 de julho.

A iniciativa teve como objetivo a promoção do envelhecimento ativo, estimulando a mobilidade, o exercício físico e o convívio intergeracional, entre os jovens universitários e os nossos idosos.

A caminhada teve início no Aquário da Madeira, sendo que após a mesma, já nas Piscinas Naturais do Porto Moniz, realizou-se uma sessão de alongamentos dirigida pelo professor de atividade física do Gabinete, Hélder Rodrigues.

Os participantes foram encaminhados para o Centro Ciência Viva onde visitaram as exposições patentes. Paralelamente ocorreram rastreios de saúde gratuitos. Durante toda a atividade foi possível observar momentos de partilha e convívio entre as diferentes gerações.