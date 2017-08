Detenção de abusador sexual

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela competente autoridade judiciária, deteve um jovem pela presumível prática de diversos crimes de abuso sexual de criança e de coação agravada de que foi vítima uma criança, sua familiar, com 12 anos de idade.

O arguido foi anteriormente detido no âmbito desta mesma investigação, justificando-se esta nova detenção com o incumprimento das medidas de coação que lhe tinham sido impostas, de entre as quais constava a proibição de aproximação e de contactos com a vítima.

O detido, de 18 anos de idade, com histórico de institucionalização e já referenciado policialmente, foi presente a novo interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.