1.ª Bienal de Ilustração Solidária Ajudaris de 4 a 9 de setembro

A BIISA – 1.ª Bienal de Ilustração Solidária Ajudaris – está a organizar 24 Oficinas de ilustração, entre outras atividades, a realizar por diversos pontos da cidade de Amarante, com nomes reputados e conceituados no mundo da ilustração como Carolina Celas, Marcos Guardiola, Sandra Fiz e Ana Suares, Ximo Abadia, Nella Gatica, Gusti, Roberta Bridda, Daniela Violi, Anne Decis, Dora Batalim, Jutta Bauer, Marc Parchow, Fernando Pérez Hernando, Guridi, Joana Estrela e Sara Feio.

As Oficinas da 1ªBIISA são dirigidas a adultos, crianças (até aos 18 anos) e famílias e vão realizar-se no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, de 4 a 9 de setembro, na cidade de Amarante. As inscrições decorrerão até ao dia 31 de Agosto.