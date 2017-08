Detenção pela prática de crime de natureza sexual

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, identificou e deteve um homem pela presumível autoria do crime de abuso sexual de criança, ocorrido na zona do Porto.

O arguido, avô da vítima, uma criança de 8 anos de idade, aproveitava-se dos momentos em que se encontrava a sós com o menor para perpetrar os abusos sexuais e satisfazer os seus instintos libidinosos.

O detido, de 54 de idade, reformado, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.