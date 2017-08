Polícia Judiciária deteve grupo de assaltantes violentos

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP de Coimbra, deteve dois homens, presumíveis autores de várias explosões em caixas multibanco, ocorridas entre Agosto e Outubro de 2016 nas localidades de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Alvaiázere e Maiorca, Figueira da Foz, tendo ainda sido identificado e constituído arguido um terceiro, que fazia parte do mesmo grupo criminoso.

Tendo em vista o completo desmantelamento do referido grupo criminoso, foi levada a cabo uma operação policial na zona de Coimbra, que permitiu reforçar os elementos probatórios já existentes, nomeadamente apreender peças de vestuário, calçado e telemóveis, bem como proceder à detenção de dois dos elementos do grupo que, interrogados judicialmente, ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais.

Os três suspeitos têm idades compreendidas entre os 20 e os 35 anos, sendo que o que foi apenas constituído arguido se encontra presentemente em situação de prisão domiciliária pela prática de crimes contra a propriedade.