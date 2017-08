Bairro da Ribeira Grande sem condições de habitabilidade

A candidata à Câmara Municipal do Funchal, Raquel Coelho, esteve no Bairro da Ribeira Grande onde apontou que encontra-se “sem condições de habitalidade”. Face a este cenário, Raquel Coelho afirmou que Paulo Cafôfo e Rubina Leal fazem campanhas eleitorais milionárias apesar da cidade do Funchal apresentar inúmeras carências

“Enquanto Rubina Leal e Paulo Cafôfo fazem campanhas milionárias nestas eleições autárquicas, com o dinheiro dos contribuintes, o parque habitacional do Bairro da Ribeira Grande degrada-se a olhos vistos, por falta de manutenção e investimento da CMF e do Governo. Os residentes deste Bairro correm sérios riscos de saúde, porque os telhados são em amianto”. Foi desta forma que Raquel Coelho, a cabeça de lista do PTP ao Funchal, descreveu, o cenário que encontrou, esta tarde, em Santo António.

Os moradores transmitiram à equipa do PTP que se sentem abandonados, e que nem o Governo ou a Autarquia os ajuda.

“Isto é uma situação vergonhosa, gastar-se dinheiro em cartazes gigantes, em agências de comunicação caríssimas, em jantares e festas às expensas do erário público, para se promover candidatos, enquanto o Funchal apresenta inúmeras carências” insurgiu-se a candidata do PTP, a qual exige uma resposta por ​da Sociohabita e da IHM.

O PTP considera que “a melhor propaganda para os atos eleitorais é trabalho feito e populações satisfeitas, não é elegermos um executivo camarário com campanhas megalómanas”, fulminou a candidata .

“Isto só mostra a incoerência dos dois putativos candidatos a governar a CMF, ambos não conseguiram solucionar os problemas da cidade no exercício das suas funções e ainda querem comandar novamente os destinos do Funchal à custa de publicidade enganosa”, disse Raquel Coelho.