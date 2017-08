A apresentação do DVD da “Vanusca e Amigas da Pequenada” terá lugar hoje, pelas 11h, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Recorde-se que este projeto musical infantil, desenvolvido na Madeira, ganhou forma através da participação numa campanha nacional de crowdfunding (https://ppl.com.pt/pt/prj/vanusca). O DVD “Vanusca e as Amigas da Pequenada” é composto por 9 canções originais que, para além de pretenderem divertir e animar todas as crianças, ajudam a desenvolver as suas aprendizagens, bem como a sua criatividade e autoestima. Este é também um projeto inclusivo, uma vez que todas as canções são interpretadas em Língua Gestual Portuguesa. Para além das músicas, o DVD far-se-á acompanhar de uma estória em suporte físico e áudio.

O sucesso da campanha traduziu-se em 92 apoiantes e 4.787 € angariados, em 2 meses. A Startup Madeira também apoiou o desenvolvimento desta campanha de crowdfunding que alcançou 108% dos objetivos inicialmente propostos, permitindo à sua autora a realização deste sonho.