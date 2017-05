“O Coral de Pérolas” em cena

“O Coral de Pérolas” é o novo espetáculo infantil protagonizado pela Equipa de Animação da DSEAM e com bilhetes à venda para espetáculos para escolas no auditório da Casa da Cultura de Câmara de Lobos, entre os dias 29 de maio e 2 de junho. A história aborda valores como a amizade, a responsabilidade, a preservação do meio ambiente (mar), o trabalho em equipa, o respeito pelo outro e pelos pertences dos outros.

Conchita, Diapasão e Harmonia são três amigos que vivem no fundo do mar e são responsáveis pela manutenção do grande Coral de Pérolas. Neste coral, existem sete pérolas coloridas, às quais correspondem sete mares e sete sons. Com o Coral regulado e a brilhar, todos os sete mares estão em perfeita harmonia.

Mas, Octana, uma criatura gananciosa, conta com a ajuda das suas medusas para ficar com toda s as pérolas do Coral, acabando por perturbar o equilíbrio dos oceanos. Nesta luta entre o bem e o mal vão acontecer divertidas e surpreendentes aventuras.

Criada em outubro de 1986 pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, a Equipa de Animação é constituída por professores e educadores de infância. A sua ação principal é levar aos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins-de- infância da RAM, animações na área da expressão musical e dramática, com o objetivo essencial de servir de ponto de partida para um trabalho interdisciplinar a ser desenvolvido pela educadora da sala.

De salientar que a Equipa de Animação cria, elabora ou adapta as suas histórias, assim como idealiza e confeciona os adereços, cenários e guarda-roupa das mesmas.