CDU denuncia “atentado ambiental” em Santana

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Santana, numa das suas acções de contacto com as populações, identificou que no decurso das obras para a requalificação do Centro da Cidade de Santana, estão a ser utilizadas práticas que correspondem a verdadeiros atentados ambientais.

“Referimo-nos especificamente à canalização de águas poluídas para uma linha de água perto da referida obra, que segundo a população local e conhecida por Ribeira do Barreiro. Como consequência destas práticas verificamos que a água de rega está contaminada com resíduos de cimento, e no curso de água encontramos vários peixes mortos devido ao elevado nível de poluição das águas”.

Perante esta realidade a candidatura da CDU irá intervir junto da Câmara Municipal Santana para apurar responsabilidades em relação a este atentado ambiental.

“Tendo em conta que esta é uma obra da responsabilidade do Governo Regional o Grupo Parlamentar do PCP também irá questionar o governante que tutela esta obra sobre este dramático acontecimento”.