Governo está “a trabalhar no reforço da capacidade” da PSP

A Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, afirmou que o Governo está «a trabalhar no reforço da capacidade da Polícia de Segurança Pública através de novas admissões».

Nas cerimónias do 150.º aniversário do Comando Metropolitano do Porto, a Ministra referiu que o efetivo da PSP é escasso e «será necessário dar passos mais significativos».

Constança Urbano de Sousa disse, durante o discurso, que «a diminuição da criminalidade violenta e grave revela sobretudo um grande empenho, uma enorme dedicação e um espírito de missão e profissionalismo desta Polícia de Segurança Pública – Comando Metropolitano do Porto, que é por demais evidente».

A Ministra destacou que é preciso dotar a PSP do Porto de «melhores condições» para que continue a desempenhar «com elevado sentido de missão a sua imprescindível função», afirmando que já foi autorizado um concurso plurianual de cerca de 50 milhões de euros que permitirá entregas programadas de viaturas.

Apesar dos constrangimentos, Constança Urbano de Sousa referiu que «já foi possível dar passos muito concretos na valorização das carreiras dos polícias que servem a PSP», destacando que recentemente foram promovidos 500 agentes a agentes principais, 32 comissários à categoria de subintendente e 11 intendentes à categoria de superintendência.