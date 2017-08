Pedrógão Grande revelou “descoordenação” na Protecção Civil

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, afirmou esta tarde de quarta-feira que os interrogatórios sobre o incêndio de Pedrógão Grande revelam descoordenação na Protecção Civil. Foi ordenada a abertura de um inquérito para apurar responsabilidades.

Em conferência de imprensa sobre os acontecimentos, que provocaram a morte a 64 pessoas, mais de 200 feridos e uma vasta área ardida, Constança Urbano de Sousa concluiu, tendo por base relatórios e inquéritos de diversas entidades, que se verificou uma “descoordenação no posto de comando da ANPC” do teatro de operações, “em especial com os outros agentes de protecção civil”.