Agressor de Londres é um banqueiro milionário

O suspeito de ter empurrado uma mulher para a linha de autocarro, em Londres, cujas imagens se tornaram virais na internet, foi identificado na quinta-feira como Eric Bellquist. O homem negou à polícia ser o corredor de atletismo que aparece nas imagens.

De acordo com o “The Guardian”, Eric Bellquist é banqueiro e trabalha para um fundo de investimento com sede em Mayfair, no Reino Unido. O homem foi detido na quinta-feira e libertado depois de pagar uma avultada fiança.

A defesa, no entanto, diz que o individuo captado pelas câmaras de segurança não é Eric, alegando ter provas de que, no momento do acidente, o cliente se encontrava nos Estados Unidos.

O escritório de advogados Duncal Lewis, em comunicado, revelou que o “cliente nega ser o indivíduo em questão”.

“Esperamos uma resolução rápida para o conjunto de alegações completamente falsas”, pode ler-se.

A mulher por pouco não foi atropelada.