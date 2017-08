O Real Madrid vai recorrer da expulsão de Cristiano Ronaldo no jogo de ontem frente ao Barcelona, revela o jornal espanhol AS.

O internacional português viu o primeiro amarelo depois de ter despido a camisola durante os festejos do segundo golo da equipa. Mais tarde, ao minuto 82, Cristiano Ronaldo foi admoestado por “simular ter sido objecto de uma infracção”, escreveu o árbitro no relatório.

O juiz da partida acrescenta no mesmo relatório que o jogador “o empurrou ligeiramente, em sinal de descontentamento”.

O Real Madrid alega que a queda do jogador foi motivada pelo contacto com Umtiti, defesa do Barcelona, e que o jogador madeirense nunca teve intenção de simular uma grande penalidade.