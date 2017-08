O Primeiro-Ministro António Costa expressou as suas «condolências pelas vítimas do acidente na Madeira» e os seus «sentimentos aos familiares e amigos das vítimas» em mensagem colocada na rede social twitter, na sequência da queda de uma árvore que provocou vários mortos e feridos.

O Primeiro-Ministro expressou também a sua solidariedade para com os madeirenses, através da manifestação de «solidariedade e ajuda ao Presidente da Câmara do Funchal e ao Presidente do Governo Regional da Madeira».

António Costa escreveu ainda que o Governo da República «disponibilizou apoio médico, face ao elevado número de vítimas», estando o Ministério da Saúde «em permanente contacto com o Secretário Regional da Saúde da Madeira».