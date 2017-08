SRAP abre caminho para dar apoio à população

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas colocou vários meios no terreno para limpar o caminho Florestal do Jogo da Bola – Caminho da Esperdegada, no concelho da Ribeira Brava.

A intervenção, neste importante troço vem no seguimento de um pedido que a população há muito vinha fazendo. Recorde-se que este foi um dos caminhos agrícolas prometidos pela actual vereação da câmara, mas que acabou por abandonar o projecto.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, sensível ao pedido da população desencadeou esforços para que fosse posto no terreno uma máquina para tornar o caminho transitável. “Estive no local e vi que a população encontra-se muito apreensível pelo cancelamento deste caminho que está inoperacional. A nossa intervenção vem sobretudo permitir que a população tenha acesso às suas habitações e terrenos agrícolas com maior facilidade. Nesta altura em particular quero igualmente salientar que com esta operação será possível a intervenção de bombeiros e equipas de emergência caso possa existir algum incêndio na proximidade. A SRAP terá esta postura sempre que a população precise e se sinta em perigo, como é este caso”, disse o secretário da tutela.