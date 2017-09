Funchal aprova Largo Príncipe Alberto I do Mónaco

A Câmara Municipal do Funchal aprovou ontem, em Reunião de Câmara, “a atribuição do nome do Príncipe Alberto I do Mónaco, a um largo na zona do Lido, no fim da rua de Leichlingen, entre o Lido Poente e a Estação de Biologia Marinha do Funchal.

Alberto I do Mónaco foi um reputado oceanógrafo e fez, desde o final do século XIX, várias campanhas oceanográficas nos mares da Madeira. Este é, como tal, um reconhecimento da Autarquia pelo seu contributo para o conhecimento científico, em geral, e para o aprofundamento do conhecimento dos mares da Madeira e das nossas espécies, em particular”, explicou o Vereador Miguel Silva Gouveia, porta-voz da Reunião de Vereação.

Igualmente aprovado foi o novo regulamento interno do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, “que representa uma importante atualização de um regulamento de 1955 que ainda estava em vigor, e que elaborámos depois de ouvir todas as estruturas sindicais”, referiu o Vereador.

Finalmente, em termos de obras públicas, Miguel Silva Gouveia explicou “que tivemos três acessibilidades aprovadas, em diferentes estágios de contratação pública.” Tratou-se da aprovação da ata para o prolongamento da Vereda da Freirinha e da aprovação da minuta do alargamento da Vereda do Boliqueime, já adjudicada por 428 mil euros, ambas em Santo António, e, por fim, da adjudicação do caminho agrícola da Ponte das Laranjeiras, em São Martinho, por 255 mil euros.”