Nas bancas a edição 927 do Tribuna da Madeira

Região necessita de mais guardas noturnos

Na Madeira existe um total de 12 guardas noturnos distribuídos pelos municípios do Funchal, Santa Cruz e Machico. Paulo Alves diz que a nova geração de guardas noturnos “tem feito a criminalidade diminuir”.

“O nosso objetivo é criar emprego e investimento em Santa Cruz”

As prioridades para o Concelho de Santa Cruz, caso Cláudio Torres seja eleito, já estão traçadas.

Em entrevista ao «Tribuna», o candidato a Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz manifestou também a sua abertura ao diálogo com o Governo Regional, apontando ter sido essa uma das lacunas da atual vereação em Santa Cruz.

GR abre concurso público para o restabelecimento da ligação marítima

Já abriu o procedimento concursal para o restabelecimento da ligação marítima, por ferry, entre a Região e o contimente português. Os concorrentes têm, a partir de agora, um prazo de 70 dias para a apresentação das suas propostas.

300 mil euros para as famílias vítimas dos incêndios na Madeira

O Governo Regional da Madeira avança com o apoio financeiro de 300.000 euros, às famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 para a recuperação e reconstrução das suas casas que ficaram totalmente ou parcialmente danificadas.

Justiça mais próxima dos cidadãos

A nova Plataforma Digital da Justiça “está inserida no Plano de Ação de Modernização e de Transformação, Justiça mais Próxima, lançado em março de 2016, e que inclui mais de 130 medidas, das quais 45 estão já concluídas e 47 encontram-se em curso.”

AFERAM quer “um planeamento mais acertado dos eventos”

António Vale, presidente da Associação de Folclore e Etnografia da RAM, diz que compete ao Governo Regional preservar as tradições regionais e apoiar os grupos.

70 medidas revitalizaram o comércio do Funchal

A implementação do Programa de Revitalização do Comércio e Serviços do Funchal “foi um sucesso”.

A Reabilitação Urbana, uma das estratégias mais significativas de todo o mandato, segundo Paulo Cafôfo foi igualmente “essencial para regenerar o aspeto da cidade, com 70 prédios já reabilitados, que devolveram a vida e a cor ao coração do Funchal”.

Jornadas de Prevenção do Suicídio na Madeira

Uma organização da Unidade de Psicologia do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, com acesso livre e dirigida a técnicos de saúde (psicólogos, médicos, enfermeiros, entre outros) e parceiros sociais (serviços sociais, comunidade educativa, forças de segurança, entidades judiciais, comunicação social, entre outros).

Pescadores do norte com melhores condições

O Posto de Receção de Pescado do Porto Moniz, recentemente remodelado, “é o único na costa norte da ilha da Madeira e serve uma vasta comunidade piscatória que ali aporta para descarga de várias espécies”.