Obras no Aeroporto Internacional de Natal no Brasil

A TAP informa que em consequência das medidas de manutenção anunciadas pela empresa administradora do Aeroporto de Natal, no Brasil, deixará de operar voos diretos envolvendo esse destino durante o período de obras, entre 11 de setembro e 29 de outubro de 2017.

Em relação aos Clientes que já haviam feito suas reservas de voos para esse período, está a ser preparado um reforço da operação em Recife para receber os passageiros que fariam o seu embarque ou desembarque em Natal no período indicado.

“Como se trata de uma situação excecional e com o objetivo de atender os clientes da melhor maneira possível, estamos ainda a definir a forma como iremos transportar os passageiros, entre as cidade de Natal e Recife. Todos os clientes afetados serão informados, logo que a TAP tenha esta clarificação.”

Além disso, a TAP informa que permitirá que os clientes possam fazer alterações de data sem penalizações, para quem preferir mudar a sua viagem, e possibilitará também o reembolso do bilhete ao passageiro que preferir não realizar o voo.

“Reforçamos o nosso compromisso com todos os Clientes, informando que a partir do dia 29 de Outubro, data em que as obras de manutenção já deverão ter sido concluídas, prevemos voltar a operar no aeroporto de Natal aumentando, inclusive, o número de voos de três para quatro semanais.”