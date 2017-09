Barreto promete apoio mínimo de 250 euros nas creches

Rui Barreto, o candidato do CDS/PP à presidência da Câmara Municipal do Funchal, acompanhou hoje equipas candidatas às Juntas de Freguesia do município que procederam a uma acção junto das creches da cidade “para dar a conhecer a proposta de apoio no custo das mensalidades de todas as crianças matriculadas nas creches públicas e privadas”.

Segundo o partido, e conforme nota de imprensa enviada às redacções, “as famílias de todas as crianças matriculadas nas creches públicas e privadas do concelho vão ter o custo da mensalidades reduzido, podendo beneficiar de um apoio mínimo de 250 euros por ano lectivo até um máximo de 1.000 euros, conforme o rendimento do agregado”.

Na acção de pré-campanha, que decorreu simultaneamente nas imediações das creches de várias freguesias do Funchal, Rui Barreto e várias equipas distribuíram um postal onde explicam a proposta. “É necessário apostas na educação e devemos começar pelo pré-escolar”, diz o candidato do CDS-PP à autarquia funchalense. “As famílias andam a contar os cêntimos ao final do mês, uma criança na creche tem custos elevados e é dever de quem está nos lugares de decisão apoiar as famílias. Para esta candidatura as famílias contam.”