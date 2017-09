Mais de 22 mil pessoas já visitaram os Vikings

O Museu de Marinha, em Belém, já recebeu mais de 22 mil visitantes na exposição temporária “Vikings | Guerreiros do Mar”, que pode ser visitada até ao dia 12 de novembro. Nesta exposição estão presentes mais de 600 peças, artefactos originais provenientes do Museu Nacional da Dinamarca, sendo uma das mais completas exposições sobre este tema e a primeira em Portugal.

A exposição “Vikings | Guerreiros do Mar”, patente ao público desde o dia 18 de abril, pretende retratar a época em que este povo se projetou do Norte da Europa, através do mar, expandindo-se para além das suas fronteiras. Cruzam-se, assim, as culturas de dois países, Portugal e Dinamarca, com uma tradição fortemente ligada ao mar.

A exposição pode ser visitada de segunda-feira a domingo, das 10h às 18h (última admissão até às 17h30).