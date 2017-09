JPP quer alterar situação de Armazém Municipal

O partido Juntos pelo Povo (JPP) foi esta tarde à zona do Armazém Municipal, em Machico, para “demonstrar o seu descontentamento perante a situação de abandono em que se encontra aquele que já foi um polidesportivo”.

“Inaugurado em 2001 o polidesportivo de Machico estava capacitado com piso de tartan, bancada lateral, balneários e iluminação artificial, com o intuito de fomentar a prática desportiva à população residente. Neste momento encontra-se votado ao abandono, é usado como anexo deste armazém para depósito de inertes e sucata”, lamentou Anastácio Carvalho, o candidato do partido à Junta de Freguesia local.

Perante esta situação e tendo em conta o número de jovens no município, o JPP quer “alterar a situação, que se mantém há vários anos, quer com vereação do PSD quer do PS”.

“Propomos a requalificação do espaço, ampliando áreas de lazer no local e redirecionando, de forma adequada, o depósito de materiais existentes. Queremos dar condições dignas para a prática do desporto à população infantil e juvenil, buscando apoios públicos e privados, para reabilitar este local e assim aumentar os espaços de lazer, no concelho”, assegurou Anastácio Carvalho.