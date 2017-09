Escola Agrícola com novas carrinhas para transporte de alunos

A Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, acabou de receber 2 carrinhas para transporte de alunos. O investimento rondou os 57 mil euros e surge da necessidade “de transporte de formandos que provêm de toda a Região e que querem ter formação nesta escola”, disse o secretário regional de Agricultura e Pescas salientando que em apenas seis meses já passaram pela infraestrutura cerca de 400 formandos.

Segundo Humberto Vasconcelos, com as novas carrinhas, com a capacidade de 9 lugares cada, será igualmente possível começar a disponibilizar cursos em regime de pós-laboral.