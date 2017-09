GNR apreende mais de 200 mil euros em vestuário em Lisboa

O Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mafra, apreendeu ontem, dia 4 de setembro, nos concelhos de Mafra e Torres Vedras, mais de 2 700 artigos de vestuário de uma marca de renome.

Estes artigos, com um valor estimado em 208 125 euros, haviam sido doados pela respetiva marca a uma Instituição Particular de Solidariedade Social para serem enviados para um país da África Ocidental. Não cumprindo com a sua responsabilidade, a instituição começou a vender os artigos em feiras.

A operação consistiu numa busca domiciliária que permitiu constituir arguidos uma mulher e um homem de 33 e 80 anos respetivamente, sendo um deles o representante legal da associação beneficiária, por suspeitas dos crimes de burla qualificada e fraude fiscal.