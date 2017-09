«São Martinho Activo» é apresentado amanhã

A iniciativa «São Martinho Activo» será apresentada amanhã, quarta-feira, pelas 10.00 H, no Jardim da Ajuda, em São Martinho, com a presença da vereadora Madalena Nunes (Câmara Municipal do Funchal), Duarte Caldeira (presidente da Junta de Freguesia de São Martinho) e João Inácio da Silva (dirigente da Arca da Ajuda).

O «São Martinho Activo», uma iniciativa da Junta de Freguesia de São Martinho, realiza-se pelo quarto ano consecutivo e vai decorrer entre os dias 6 e 10 de Setembro, período ao longo do qual serão promovidas por toda a freguesia provas de várias modalidades desportivas, contribuindo para “incentivar as boas práticas de saúde e para diversificar a oferta recreativa na freguesia e no concelho”.

A participação da população está aberta em muitas das 26 diferentes provas que serão realizadas.

O evento tem como principais parceiros a Câmara Municipal do Funchal e a Arca da Ajuda, além de diversos clubes e associações.