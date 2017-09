Açores aumentam quota de goraz para 2017

Os Açores passam a ter disponíveis mais 34 toneladas de goraz durante este ano devido a um acerto no consumo da quota para esta espécie não utilizada por Portugal em 2016.

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia afirma que “no total, a Região tem agora a possibilidade de capturar 541 toneladas de goraz durante 2017”, acrescentando que esta é “uma boa notícia” para os armadores e pescadores açorianos, na medida em que “podem vir a obter mais rendimento com a pesca desta espécie de elevado valor comercial”.

Segundo Gui Menezes, a distribuição das 34 toneladas de goraz pelas ilhas do arquipélago “será discutida com os parceiros do setor”, sendo que o seu consumo pela frota açoriana ficará limitado ao último trimestre do ano, “altura em que esta espécie atinge valores mais elevados na primeira venda”.

O Secretário Regional salientou ainda que “este aumento da possibilidade de captura de goraz para a Região não coloca em causa a sustentabilidade do recurso”.