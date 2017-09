Prisão preventiva por tráfico de estupefacientes em Sines

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Sines, deteve em flagrante delito, no dia 2 de setembro, um homem de 37 anos, em Sines, por tráfico de estupefacientes.

No decorrer desta ação, num local isolado e conotado com a prática deste ilícito criminal, foi possível apreender na posse do detido:

· 327 doses de heroína;

· 31 doses de cocaína;

· 678 euros em numerário;

· Três telemóveis.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo crime, ficou em prisão preventiva.